Claudia Gerini contro Amadeus: "Frase sessista, Sanremo 2020 va boicottato"

Di Massimo Galanto venerdì 17 gennaio 2020

L'attrice, secondo SoundsBlog, aveva presentato un brano per gareggiare. Ora va all'attacco del conduttore e direttore artistico del Festival

Claudia Gerini si aggiunge alla già lunga lista di persone (donne, ma non solo) che tramite social criticano le dichiarazioni di Amadeus a proposito delle figure femminili che lo affiancheranno a Sanremo 2020 ritenendole sessiste.

In un post pubblicato poco fa su Instagram, l'attrice scrive:

Come si fa nel 2020 ... a dire in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito -mainstream -una frase cosi sessista, così retrograda, così sbagliata? Ancora stiamo così....?

un uomo al centro, che parla, e ha diritto di parola.....le donne come contorno di belle statuine.... degne di stare lì sedute perché bellissime (all'uomo non è richiesta la bellezza incredibile.... nonostante i 50 anni.

La Gerini conclude così, suggerendo di boicottare il Festival:

Tutto ciò è inaccettabile. Ancora le donne che fanno paura ed è meglio che stiano un passo indietro! Spero che seguiranno delle sentite scuse e rettifiche. Ma poi perché 10? Vogliamo 10 conduttori. Due ogni sera. Non ci importa che siano belli. Dateceli dotati di intelligenza e sensibilità #boycottsanremo

L'attrice era stata ospite di Amadeus nello speciale de I Soliti Ignoti, andato in onda il 6 gennaio scorso in prima serata su Rai1. In quell'occasione il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo presentò ufficialmente i 24 artisti in gara, annunciando anche le presenze di Rita Pavone e Tosca. SoundsBlog a novembre scorso aveva scritto che la Gerini avrebbe presentato una canzone per gareggiare al Festival di Sanremo 2020. L'indiscrezione non è mai stata smentita.

Per la cronaca, nei commenti del post su Instagram della Gerini Ambra Angiolini le ha dato ragione: