Cine34: la conferenza stampa di presentazione del nuovo canale cinematografico di Mediaset

Di Alberto Muraro giovedì 16 gennaio 2020

Cine34, il nuovo canale tematico di Mediaset incentrato sul mondo del cinema, è stato presentato oggi a Milano: ecco tutte le dichiarazioni dalla conferenza stampa.

Si è tenuta questa mattina, 16 gennaio, a Milano la conferenza stampa di presentazione di Cine34, il nuovo canale tematico di Mediaset interamente incentrato sul mondo del cinema italiano.

A partecipare all'incontro con la stampa Marco Costa (direttore reti tematiche free e pay Mediaset), Diego Castelli (Channel Manager di rete) e Marco Paolini (direttore generale distribuzione palinsesti Mediaset).

Cine34 sarà un esperimento innovativo nel panorama televisivo italiano. Stiamo parlando infatti di uno spazio per tutti gli stili e i generi cinematografici, senza discriminazioni di sorta. Un canale, dunque, per tutti gli appassionati del grande cinema italiano dagli anni '40 ad oggi, tanto quello d'autore come quello "di genere.

A presentare il progetto e ad aprire la conferenza è proprio Marco Costa, che inizia a snocciolare qualche numero giustificando la scelta di aggiungere all'offerta Mediaset anche questo canale tematico:



Facciamo un bilancio del multichannel di Mediaset. Partendo dal 2004 abbiamo aggiunto 10 canali tematici, questo a dimostrazione di una crescita e sviluppo interni. Segnaliamo infatti un interesse crescente verso le reti tematiche e un'offerta Mediaset sulle 24 ore che è molto cresciuta soprattutto negli ultimi 10 anni. Pensiamo per esempio al fatto che il comparto delle reti tematiche Mediaset sulla fascia 21:20/23:30 vanta un 7,4% di share complessivo, il che ci pone al di sopra della concorrenza di Viacom, Rai e di Sky.

Dopo aver visionato una breve anteprima dei contenuti di Cine34 la parola passa a Diego Castelli, che ci parla più nel dettaglio della programmazione:



Ci siamo resi conto che sulla tv, soprattutto quella free, non esisteva un canale di solo cinema italiano. Questa era dunque un'opportunità che ben si sposava con l'attuale proposta di Mediaset. Su Cine34 vedremo 2672 titoli, di cui 246 del tutto inediti, che arriveranno piano piano sul canale. Cercheremo di acquistare titoli ad hoc, come per esempio quelli di Fedrico Fellini, ma penseremo anche a restaurare vecchi capolavori per adattarli alle tv di oggi.

I titoli, è stato rivelato, saranno inclusi in un palinsesto suddiviso per cicli e rassegne:



A Mano armata, i Supercult, Maestri del cinema, Sfumature di giallo, Non ci resta che ridere, Le bellissime, Profondo Erotico e Lo Chiamavano Western. Il giorno del lancio, il 2o gennaio, sarà proprio dedicato al centennale della nascita del regista Federico Fellini. In questa occasione inoltre trasmetteremo uno speciale, Testimonianze e ricordi, con omaggi di colleghi attori e registi del calibro di Carlo Verdone, Pupi Avati e Maurizio Costanzo.

Un piccolo insight sui dati di ascolto previsti e sul target arriva inoltre da parte di Marco Costa:



La rete si prefigge di aver un target centrale, forse un po’ più sbilanciato sul maschile. Al momento le fasce pubblicitarie saranno le medesime degli altri canali tematici. Ci aspettiamo un 1% di share.