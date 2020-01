Italia's Got Talent 2020: la prima puntata in diretta dalle ore 21:30

Di Fabio Morasca mercoledì 15 gennaio 2020

La prima puntata della nuova edizione di Italia's Got Talent in diretta.

Italia's Got Talent è un talent show in onda su Sky Uno e su Tv8, condotto da Lodovica Comello, che vede la partecipazione di Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano nel ruolo di giudici, in onda ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 21:30.

Italia's Got Talent 2020: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2020 di Italia's Got Talent, la quinta edizione targata Sky e la decima edizione in generale, contando anche le prime cinque edizioni andate in onda su Mediaset.

Stasera, andrà in onda la prima delle sette puntate dedicate alle Audizioni, al termine delle quali ci sarà la Finale Live.

Per quanto riguarda quest'edizione, la novità principale è Joe Bastianich, l'imprenditore, ristoratore ed ex giudice di Masterchef che prenderà il posto di Claudio Bisio. Confermati, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano alla giuria e Lodovica Comello alla conduzione.

L'altra novità riguarda il Golden Buzzer, il pulsante dorato a disposizione dei giudici che permette ad un talento di accedere direttamente alla finale. In quest'edizione, infatti, anche il pubblico da casa avrà una specie di Golden Buzzer a sua disposizione perché, alla fine della settima puntata, verrà aperto un televoto e il pubblico potrà scegliere il proprio finalista.

Anche in quest'edizione, la giuria giudicherà le esibizioni di ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti, contorsionisti, funamboli, comici ed addestratori. Ogni talento avrà a disposizione 100 secondi per conquistare almeno 3 sì della giuria. Se i 4 giudici premeranno il pulsante rosso, invece, il talento dovrà automaticamente interrompere la sua esibizione.

Italia's Got Talent: dove vederlo

La puntata di Italia's Got Talent andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, e su Tv8 a partire dalle ore 21:30.

La puntata inizierà un'ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky.

Italia's Got Talent andrà in onda anche sui canali Sky del digitale terrestre, canale 311 o 11.

Italia's Got Talent è visibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito ufficiale di Tv8.

La puntata sarà successivamente disponibile su Sky On Demand.

Italia's Got Talent: Second Screen

Italia's Got Talent è presente sul web con un sito ufficiale.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del talent show.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale è il seguente: @IGT_official. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #ITG.

Italia's Got Talent ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la prima puntata di Italia's Got Talent sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:30.