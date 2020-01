Sanremo 2020 su Radio 2 con Mara Venier e Myss Keta 'special guest'

Di Giorgia Iovane martedì 14 gennaio 2020

Rai 1, Radio 2, RaiPlay e i social Rai si intrecciano nel racconto di Sanremo 2020.

"Sanremo è il Festival di tutti" ripete il direttore artistico Amadeus e la Rai sembra intenzionata a rendere questa 70esima edizione un unico racconto declinato su tutte le piattaforme possibile. Per rendere più evidente il principio del crossover tra mezzi, la Rai ha affidato più incarichi a volti noti di ciascuna piattaforma, giocando poi a intrecciare fili ed esperienze. Tre i nomi e il volti più evidenti in questa strategia: Mara Venier, Myss Keta ed Ema Stokholma.

Partiamo da Mara Venier che avrà una settimana sanremese particolarmente densa: da martedì 4 febbraio alle 15.00 sarà in onda live dal truck rosso di Rai Radio2 per condurre un “salotto in piazza” Borea d’Olmo dove accoglierà tutti i protagonisti del Festival. Sabato sera, poi, sarà una delle conduttrici della Finale con Amadeus, mentre domenica pomeriggio sarà alla guida del tradizionale speciale di Domenica In live dall'Ariston.

Per Ema Stokholma si conferma il doppio appuntamento tra tv e radio: oltre a essere impegnata nel PrimaFestival con Gigi e Ross commenterà la serata tv in simulcast su Radio 2 con Gino Castaldo e Andrea Delogu, raccogliendo anche quel che accade dal backstage dell'Ariston.

Veniamo a Myss Keta, chiamata a coinvolgere i più giovani nel racconto di Sanremo: lo farà con un proprio videoracconto sui canali social Rai e con incursioni a

sorpresa nei programmi di Radio 2. Inoltre sarà al fianco di Nicola Savino ne L'Altro Festival, su RaiPlay.



Sanremo 2020, la programmazione di Radio 2

Radio 2 è di fatto il 'braccio armato' della Rai sul territorio di Sanremo in quello che viene definito il progetto "Tra palco e città", che vede Sanremo sempre più investita da eventi e appuntamenti musicali. E per coprire quel che avviene durante e intorno al Festival, Radio 2 ha predisposto 16 ore di diretta quotidiana da martedì 4 febbraio.

Si parte con Caterpillar AM di Filippo Solibello di Caterpillar AM, che poi passa la linea a Luca Barbarossa e Andrea Perroni per Radio2 Social Club, live dal palco di Piazza Colombo. Dalle 14 alle 8 la programmazione di Rai Radio2 si trasferisce sul truck rosso in piazza Borea d'Olmo, a un passo dal Teatro Ariston: dalle 14 alle 15 spazio ad Andrea Delogu e Silvia Boschero, quindi alle 15.00 tocca al salotto di Mara Venier e si chiude dalle 16 con due ore di Numeri Uni con il trio Casciari, Nuzzo e Di Biase.

In prime time, quindi, il live in simulcast, mentre la notte di Radio 2 è affidata ai Lunatici che si faranno, come ormai tradizione, tutta la notte live, fino alle 6 del mattino, quando la linea tornerà a Caterpillar.

Nel fine settimana qualche appuntamento un più: sabato 8 e domenica 9 febbraio in onda Tutti nudi, con il vincitore di Tale e Quale Show Antonio Mezzancella, Pippo Lorusso e Dj Osso, oltre agli speciali di Radio2 Social Club e Numeri Uni.