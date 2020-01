Ilenia Pastorelli a Blogo tra Il cantante mascherato e Adrian (VIDEO)

Di Massimo Galanto venerdì 10 gennaio 2020

Guarda la video intervista di Blogo all'attrice, giudice del nuovo programma di Rai1 e protagonista dell'ultimo (criticato) show di Adriano Celentano

"Sarò un giudice divertito. Cercherò di far divertire. Non è un talent show, non è richiesto essere tecnico o cattivello, anzi, cercherò di essere più buona possibile. Sarà difficile capire chi si nasconde dietro le maschere. Bisognerà essere Nostradamus". Ilenia Pastorelli racconta così a Blogo come si sta approcciando a Il cantante mascherato, il nuovo programma di Rai1, in onda a partire da stasera, venerdì 10 gennaio 2019, con la conduzione di Milly Carlucci.

L'attrice romana, che visionato il format americano The Masked Singer, ha risposto così quando le abbiamo chiesto perché lei, nei confronti della televisione, non abbia l'atteggiamento snob di alcune sue colleghe:

Io non sono un'attrice, io faccio l'attrice. Questo lavoro è stupendo, siamo molto fortunati a farlo. L'attrice, l'animatrice, fare televisione, tutto è fare intrattenimento per le persone. È un lavoro che si fa per le persone, non bisogna mai dimenticarlo. Quando lo fai per te stesso soltanto e ti identifichi nel ruolo di attore allora non sei più open.

A proposito dell'esperienza nel discusso Adrian di Adriano Celentano, del cui cast ha fatto parte sia nella prima, sia nella seconda versione proposta su Canale 5, la Pastorelli ha detto:

Adriano ha fatto la storia del nostro Paese con la musica e inventando un tipo di televisione con Fantastico. È stato tra i primi a miscelare i generi. Da lui ho imparato tantissimo. È un grande showman, un grande professionista, è una persona molto seria, ha una sua visione che tenta di seguire nonostante quello che pensi la gente. Le critiche? Il successo si raggiunge con l'opposizione di qualcuno. Quando non c'è contrasto, non c'è la scintilla. Adriano è un uomo che fa parlare, ha le sue idee, condivisibili o meno. Sono stata onorata di lavorare con lui.

In apertura di post il video integrale dell'intervista.