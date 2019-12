Deal with It in prima serata su Nove dal 5 gennaio 2020: ospiti e anticipazioni

Di Massimo Galanto martedì 31 dicembre 2019

Lo show con Gabriele Corsi premiato per gli ascolti con cinque puntate domenicali inedite in prime time

Deal with It - Stai al gioco conquista - meritatamente - il prime time. Il programma condotto da Gabriele Corsi, infatti, dal 5 gennaio andrà in onda ogni domenica alle 21:25 sul Nove. Dopo l'ottimo riscontro in access prime time, dove ha da subito ottenuto dati di ascolto importanti, sfidando quotidianamente Guess my age di Enrico Papi su Tv8, lo show viene premiato con cinque puntate inedite in cui il conduttore, affiancato da un ospite vip, proporrà in segreto ad una persona comune di partecipare ad un gioco per vincere fino a 2000 euro.

Tra gli ospiti vip annunciati Gabriele Bonci, Francesco Facchinetti, Sergio Friscia, Giorgio Mastrota, Lucia Ocone, Marisa Passera, Scintilla, il Trio Medusa, i The Show e Debora Villa. Saranno loro a far di tutto per mettere in difficoltà e in imbarazzo il concorrente. I vip potranno interagire in tre diverse modalità: come suggeritori (l’ospite affianca il conduttore nella regia e dà indicazioni al concorrente); come complice (l’ospite va in scena e diventa complice dello scherzo); come concorrente (l’ospite coinvolge un suo parente o amico a sua insaputa e i soldi vinti vanno in beneficienza).

Il concorrente - che non deve mai farsi scoprire dall’altra persona al tavolo - dovrà affrontare 5 prove. Superato ogni step, accumulerà una somma di denaro. Al quarto step potrà decidere se rischiare e cercare di portare a termine la sfida vincendo i 2.000 euro o fermarsi ai 1.000 euro accumulati.

Ricordiamo che tutte le puntate di Deal with It - Stai al gioco sono disponibili in streaming anche su dplay.com o scaricando la app.