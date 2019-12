Il Cantante Mascherato: Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto saranno i giudici

Di Fabio Morasca lunedì 23 dicembre 2019

I quattro giudici della prima edizione de Il Cantante Mascherato.

A partire da venerdì 10 gennaio 2020, avrà inizio la prima edizione de Il Cantante Mascherato, la nuova sfida professionale di Milly Carlucci, che andrà in onda, ovviamente, su Rai 1, in prima serata.

Ne Il Cantante Mascherato, di cui stanno andando in onda i promo sulle reti Rai da diverse settimane, 8 celebrità si esibiranno in performance canore in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca. Le Maschere sono le seguenti: il Leone, l’Angelo, il Mostro, il Mastino Napoletano, il Pavone, il Coniglio, il Barboncino e l’Unicorno.

L'identità dei concorrenti verrà svelata in diretta solamente al momento della loro eliminazione. A giudicare le performance, ci saranno 4 giurati d’eccezione, il televoto del pubblico e il televoto sui social.

I 4 giudici d'eccezione saranno Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto.

Mariotto, ovviamente, è un nome legatissimo a Milly Carlucci poiché lo stilista di origini venezuelane ha preso parte, nelle vesti di giudice, a tutte le 14 edizioni di Ballando con le Stelle che tornerà in onda con la quindicesima edizione sempre nel 2020.

Flavio Insinna, nome anticipato dal settimanale Nuovo Tv, invece, non è nuovo ad esperienze in talent show, sia da conduttore che da giudice/ospite: il conduttore de L'Eredità, infatti, ha già preso parte in passato a programmi come La Corrida, La Pista, Tale e Quale Show e Prodigi - La musica è vita.

Ilenia Pastorelli è un nome molto gettonato, in tv e al cinema, scelta, presumibilmente, per provare ad avvicinare un target più giovane: l'attrice romana, recentemente, ha preso parte a tutte le puntate dello show che ha anticipato il cartone animato di Adriano Celentano, Adrian, gli show Aspettando Adrian..., andato in onda nei primi mesi del 2019, e Adrian Live - Questa è la storia..., andato in onda recentemente.

Patty Pravo, infine, è il nome scelto, sempre probabilmente, per giudicare le performance dal punto di vista canoro. Per quanto riguarda i talent show, in passato, abbiamo visto la Pravo, nel ruolo di giurata/coach, soprattutto a Ora o mai più, condotto da Amadeus. Il nome di Patty Pravo è stato anticipato da noi di TvBlog.