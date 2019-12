Superquark+, la conferenza stampa in diretta dalle ore 11:30

Di Fabio Morasca venerdì 20 dicembre 2019

La conferenza stampa di presentazione di Superquark+ in diretta.

Oggi, venerdì 20 dicembre 2019, a partire dalle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Superquark+, il programma di Piero Angela, nuovo prodotto originale di Rai Play.

Superquark+: il programma

A partire dal prossimo 22 dicembre, sulla piattaforma Rai Play, sarà disponibile il nuovo programma di Piero Angela intitolato Superquark+.

Il nuovo prodotto di divulgazione scientifica di Piero Angela, realizzato appositamente per la piattaforma e, stando al comunicato ufficiale, "pensato per un pubblico sempre più digitale", si occuperà di vari temi, "dall'amore allo sport, dal sonno alla dieta, dal gioco alla vita extraterrestre" e anche altri argomenti come la memoria, la vista, l'acqua e il freddo.

Piero Angela sarà il padrone di casa che guiderà lo spettatore nel tema trattato in ogni puntata e, ad accompagnarlo in quest'avventura, ci saranno 5 giovani ricercatori-divulgatori, la principale novità di questa nuova versione di Superquark. Piero Angela introdurrà il tema e poi lancerà i vari servizi che saranno legati l'uno all'altro.

La prima edizione sarà composta da 10 puntate tematiche dalla durata di 15 minuti l'una. Le puntate saranno tutte disponibili, come già anticipato, a partire dal 22 dicembre 2019, giorno in cui Piero Angela compirà 91 anni.

Superquark+ è un programma di Piero Angela e una produzione Rai 1, realizzata in collaborazione con Rai Play.

Superquark+: conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione di Superquark+, a partire dalle ore 11:30.

Durante la conferenza stampa, interverranno Marcello Foa, presidente Rai, Fabrizio Salini, amministratore delegato Rai, Teresa De Santis, direttore Rai 1, Elena Capparelli, direttore Rai Play e Piero Angela.