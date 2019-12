Sono le venti, nuovo programma di Peter Gomez su Nove

Di Massimo Galanto giovedì 19 dicembre 2019

Andrà in onda, a partire da gennaio 2020, alle 8 di sera, dal lunedì al venerdì. Ecco di cosa si tratta

Nuova avventura televisiva per Peter Gomez, ancora una volta sul canale Nove, che già ospita il suo programma di interviste La Confessione. Si tratta di Sono le venti, prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia, una striscia quotidiana di informazione al via a gennaio 2020 condotta proprio dal direttore del sito del Fatto Quotidiano. Il format, in onda dal lunedì al venerdì sul Nove alle ore 20:00, coinvolge anche Duccio Forzano, in veste di direttore artistico. L'obiettivo, secondo quanto fa sapere il canale Nove, è raccontare, ogni giorno, quello che è davvero importante.

Presumibilmente, Sono le venti avrà una breve durata, in modo da lasciare spazio (e fare da traino), alle 20.20 circa a Deal With it - Stai al gioco con Gabriele Corsi.

Si tratta, evidentemente, di una scommessa coraggiosa per Nove, considerando il grande affollamento di informazione nella fascia oraria in cui andrà in onda Sono le venti, caratterizzata, in primis, dalle edizioni serali di Tg1 e Tg5.