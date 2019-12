Sanremo 2020, Amadeus: "Ho scelto i 22 Big, 10 esclusi con dispiacere"

Di Massimo Galanto mercoledì 18 dicembre 2019

L'annuncio del conduttore della 70esima edizione della kermesse canora

In occasione della presentazione di Sanremo Giovani, che domani, 19 dicembre, su Rai1 in prima serata, decreterà gli 8 finalisti che si daranno battaglia tra le Nuove Proposte a febbraio (4-8 febbraio), Amadeus ha annunciato di aver scelto i 22 Big in gara (secondo il settimanale Chi, tra questi non ci saranno né Riki, né Irama):

La mia playlist di 22 è pronta. Almeno dieci sono rimasti fuori con dispiacere.

I nomi saranno svelati soltanto il 6 gennaio, nel corso dello speciale di prime time di I soliti ignoti, su Rai1. Amadeus ha aggiunto:

Il festival edizione n.70 e' entrato nel vivo, ma io non sono agitato, sono felice. Fosse per me mi sarei trasferito a Sanremo già due mesi fa. I giovani sono stati il mio primo pensiero, volevo ripartire da loro, per dare vita a un Sanremo che rispetti la tradizione e guardi alla realtà discografica.

Ricordiamo che a decretare le Nuove Proposte in gara al Festival la giuria tv composta da Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Carlo Conti, Gigi D'Alessio (al posto di Paolo Bonolis, inizialmente previsto), insieme alla Commissione del Festival, alla giuria demoscopica e al televoto.