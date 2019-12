Serie A 2019/2020, 17a giornata: le partite in diretta su Sky e Dazn

Di Massimo Galanto mercoledì 18 dicembre 2019

La programmazione televisiva delle partite di campionato di oggi, 17a giornata

Da oggi, mercoledì 18 dicembre, torna in campo la Serie A. Le partite saranno trasmesse in diretta tv da Sky (7) e Dazn (3), con la possibilità di usufruire anche di Dazn1 su Sky (canale 209). Di seguito tutti i dettagli della programmazione della diciassettesima giornata di campionato. In realtà, oggi si gioca l'anticipo Sampdoria-Juventus (perché i bianconeri domenica giocheranno la finale di Supercoppa italiana) e il recupero della settima giornata tra Brescia e Sassuolo.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

ore 18.55

Sampdoria-Juventus (anticipo 17^giornata) Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato

ore 20.45

Brescia-Sassuolo (recupero 7^giornata) Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Gianluca Di Marzio; commento Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi