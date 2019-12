Viva RaiPlay!, ultima puntata in diretta: Jovanotti e Giorgia ospiti di Fiorello

Di Giorgia Iovane venerdì 20 dicembre 2019

Fiorello conferma la presenza di Jovanotti nell'ultima puntata di Viva RaiPlay!, venerdì 20 dicembre.

Lorenzo 'Jovanotti' Cherubini ospite di Fiorello nell'ultima puntata di Viva RaiPlay!, in programma questa sera, venerdì 20 dicembre 2019, dalle 20.30 circa sulla piattaforma OTT della Rai. La conferma, già data nel corso delle ultime puntate del programma live streaming, arriva anche via Twitter, con l'aggiunta di un'altra ospite, Giorgia, tra le frequentatrici più assidue del programma. Era stata lei ad aprirlo ufficialmente lo scorso 13 novembre e c'è lei tra gli ospiti della serata di chiusura.







Non vedo l’ora!! @lorenzojova mi sa che viene pure @Giorgia !! ..... e tu mi portiiiiii suuuuuuu...🎼🎼🎼🎼 pic.twitter.com/R6iyE1331t

— Rosario Fiorello (@Fiorello) December 15, 2019

Si avvicina, quindi, la fine dell'esperimento con cui la Rai ha cercato di far presente l'esistenza del proprio OTT al target dei 35-50enni (and over) che hanno accesso a Internet, che hanno dimestichezza con le piattaforme e che hanno magari un certo 'fastidio' verso i contenuti Rai, ma idolatrano quelli della concorrenza cool. Il richiamo ai giovanissimi, tra mash-up trap e Tik Tok star, è in fondo un modo per imbalsamare di giovanile freschezza un target di mezza età (o che vi si avvicina), più che un diretto aggancio per un pubblico che, a grandi linee, è lontana dal concetto stesso di programma tv, sia esso sul piccolo schermo o su piattaforma web, ed è attento solo a contenuti diversi per forma e sostanza. Quello di Fiorello è, e resta, un varietà pienamente nel suo stile, anche se arricchito da momenti che frammentano codici e linguaggio tv e da inserti in stile 'Ritorno al futuro' che giocano sul tempo, sulla diretta, sull'intreccio dei mezzi di trasmissione.

Ma torniamo all'ultima settimana di programmazione: per gli ultimi tre appuntamenti, Fiorello è stato piuttosto prodigo di anticipazioni. Tra gli ospiti delle ultime puntate, infatti, sono apparsi anche Venditti e De Gregori. Non mancheranno altre sorprese. E siamo certi che molti degli ospiti visti in queste settimane di Viva RaiPlay! saranno anche a Sanremo 2020: a parte Nicola Savino, conduttore de L'Altro Festival, ci sarà di certo Tiziano Ferro. Chissà che non arrivi sul palco anche Serena Rossi.