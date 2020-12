Le foto di Stanotte con Caravaggio

Stanotte con Caravaggio è la nuova ‘puntata’ del format Stanotte a… Questa volta, però, non si racconta un luogo, bensì una persona. Alberto Angela sceglie di raccontare Michelangelo Merisi puntando sulle sue vicende personali, che si intrecciano ovviamente alle diverse fasi della sua produzione artistica. Un percorso che si apre e si chiude nel castello di Palo Laziale, ultimo approdo di Caravaggio dopo tanto peregrinare tra mecenati e soprattutto per fuggire alla giustizia. Un personaggio sfaccettato, geniale e sregolato quanto la sua arte, che sovverte il canone del ‘racconto per immagini’, attingendo a un realismo all’epoca sconosciuto.