Le foto de La ragazza e l’ufficiale, la nuova serie tv proveniente dalla Turchia e in onda da venerdì 9 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Nel cast della serie compaiono Kıvanç Tatlıtuğ, attore che è stato protagonista di Brave and Beautiful, e Demet Özdemir, attrice famosa in Italia per essere stata Sanem in Daydreamer.