Foto e immagini dell’Incoronazione di Carlo e Camilla

L’Incoronazione di Carlo e Camilla si è svolta oggi, sabato 6 maggio, in una Londra uggiosa, piovosa e non particolarmente calda, sia sul piano climatico che emotivo. Una cerimonia con ‘silenziatore’ alle emozioni, poco solenne, poco appassionante anche per l’atteggiamento apparentemente poco formale che ha caratterizzato i protagonisti, Carlo e Camilla. Più amanti della campagna che delle mantelle di ermellino, hanno dato l’impressione di affrontare il simbolico momento dell’incoronazione come una ‘pratica’ da sbrigare, piena di tensione – mascherata forse da indifferenza -, ma poco vissuta sul piano personale. Un atto quasi ‘dovuto’, apparso molto diverso da quanto ci è stato tramandato dalle immagini della Coronation di Elisabetta II, che quel ruolo l’ha sentito da subito come un impegno e una responsabilità traspirata da ogni poro, da ogni decorazione del suo abito, da ogni istante della cerimonia. Tutta questo ‘commitment’ non si è respirato nella cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e la tv non è riuscita a crearla. A dimostrare che la tv non può ‘inventare’ le’evento live. Non del tutto almeno.

E così lo spirito di questo evento è arrivato più dalle foto degli accreditati nell’Abbazia di Westminster che dalle immagini televisive. Qui ne trovate alcune, anche se potete rivedere le immagini dell’incoronazione sui BVod di Rai, Mediaset e La7. Potete ripercorrerla anche col nostro live.

Ma proviamo a dare un’occhiata alle immagini che sono arrivate dall’Abbazia di Westiminister e dai cortei che lo hanno accompagnato da casa in chiesa e ritorno. Tra queste spiccano gli scatti di Kate, Principessa del Galles, e della figlia Charlotte apparse più in ruolo della Regina Camilla. E non è un caso che su Twitter spunti tra i TT del giorno l’hashtag #QueenCharlotte. I piccoli di famiglia, George e Louis, non sembrano avere ancora l’aplomb reale delle ‘donne di casa’, con Louis che ha rubato più volte la scena come successo lo scorso anno durante la parata del Giubileo di Platino della bisnonna.