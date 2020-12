Le foto di Fratelli Caputo, la fiction prodotta da Ciao ragazzi! per Rti ed in onda dal 23 dicembre 2020 su Canale 5. Il cast è guidato da Nino Frassica e Cesare Bocci, nei panni di due fratellastri che entrano in competizione per diventare il sindaco del paese di Roccatella, in Sicilia. Oltre a loro, nella fiction, diretta da Alessio Inturri, compaiono anche Aurora Quattrocchi, Sara D’Amario, Vitalba Andrea e Giancarlo Commare.