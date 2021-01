Le immagini tratte dalla diretta di Rai 1 del Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia andato in onda venerdì 1 gennaio 2021 come sempre in Eurovisione alle 12.20.

In platea l’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia diretta dal maestro Daniel Harding e su palco il Coro, guidato dal M° Claudio Marino Moretti. Le voci soliste sono quelle della soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga.

Il programma ha visto una prima parte dedicata a Beethoven, mentre la seconda al melodramma: in chiusura Verdi con il Coro «Va’ pensiero sull’ali dorate» da Nabucco e il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» da La traviata, oggetto anche di un bis.