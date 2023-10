Laura e Lorenzo si stanno conoscendo, ma quando lei scopre il lavoro di lui, sembra non essere destino tra i due…

In anteprima per TvBlog una clip di Yolo – You Only Love Once, la nuova branded series prodotta da QMI per Philadelphia e disponibile su RaiPlay da mercoledì 11 ottobre. Protagonisti sono Ludovica Martino e Lorenzo Adorni nei panni di Laura ed Edoardo. Lei è una chef che ha perso il lavoro, lui è un food blogger in cerca della propria strada.