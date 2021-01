Yellowstone, una scena della terza stagione

La vita del ranchero spiegata da John Dutton al nipote

Una scena tratta dalla terza stagione di Yellowstone, la serie tv con il premio Oscar Kevin Costner in onda dal 29 gennaio 2021 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv. Nella scena, John Dutton (Costner) spiega al nipote quanto sia faticosa la vita del ranchero, ma anche le soddisfazioni che porta.