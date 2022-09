X Factor 2022, intervista ai giudici Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen d’Amico

X Factor 2022 partirà giovedì 15 settembre 2022 su Sky Uno e in streaming su Now, dalle 21.10 circa, con la fase delle audizioni. Come ben noto, i volti del programma sono stati rivoluzionati. Alla conduzione ci sarà Francesca Michielin, vincitrice di X Factor a inizio 2012, a dieci anni dal suo trionfo. E dietro al bancone del talent show, 4 giudici nuovi: Fedez torna a distanza di qualche anno e, accanto a lui, tre novità assolute nei ruoli di giurati: Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico. Dopo i casting, si passerà poi alla fase dei Bootcamp e Home Visit.

Ecco l’intervista video con le dichiarazioni dei quattro giudici a poche ore dalla partenza del programma.

