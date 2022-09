X Factor 2022, intervista a Francesca Michielin, conduttrice della nuova edizione

condividi

X Factor 2022 prenderà il via giovedì 15 settembre con la prima puntata dedicata alle Audizioni. La giuria è stata completamente rinnovata in questa nuova edizione: oltre al ritorno di Fedez dietro al bancone, ecco l’arrivo di Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi, per la prima volta nel cast del talent show di Sky Uno.Abbiamo intervistato