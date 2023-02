Wolf Pack, Sarah Michelle Gellar a TvBlog: “Capirete chi è Kristin solo guardando tutta la serie”

L’attrice in Wolf Pack interpreta Kristin Ramsey, detective che deve indagare su un incendio a Los Angeles, che potrebbe essere legato ad un branco di lupi mannari

In occasione del lancio di Wolf Pack, la nuova serie tv disponibile su Paramount+ a partire da giovedì 23 febbraio 2023, TvBlog ha incontrato Sarah Michelle Gellar, interprete del personaggio di Kristin Ramsey nonché produttrice esecutiva.

Con lei abbiamo parlato non solo di questo suo nuovo personaggio e di quanto il ruolo di produttrice abbia cambiato la sua visione del set, ma anche di come secondo lei -icona della tv anni Novanta grazie al ruolo della protagonista in Buffy L’Ammazzavampiri– la tv sia cambiato oggi, rispetto al passato.