Fraser e Caitlin si conoscono all’interno della base americana in Italia in cui vivono le loro famiglie: scatta così la loro amicizia

Il trailer di We Are Who We Are, la prima serie tv scritta, prodotta e diretta da Luca Guadagnino, co-prodotta dalla Hbo e da Sky in onda su Sky Atlantic e Now Tv a partire dal 9 ottobre 2020, con Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón.