Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco, un’anticipazione

Un’anticipazione di Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco, prossimamente su Nove con tre prime serate composte da 7 episodi.

Papa Francesco e don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, conversano sui 7 vizi e le 7 virtù tra dottrina cattolica e dilemmi dell’esistenza umana in Vizi e Virtù, prossimamente su Nove.

Sette episodi a tema, realizzati da Officina della Comunicazione per Discovery Italia, che saranno trasmessi in tre prime serate con don Pozza a fare da guida in questo viaggio che si compie come “la naturale prosecuzione di un percorso editoriale iniziato nel 2017 assieme a Papa Francesco“, ha detto il cappellano.

Officina della Comunicazione definisce il progetto

“una nuova occasione di collaborazione con il canale NOVE del gruppo Discovery. Dopo la serie “I grandi Papi” e dopo il documentario “Tutto il mondo fuori”, nel quale è nata la collaborazione con don Marco Pozza, abbiamo affrontato questa nuova avventura produttiva che ci auguriamo possa rivolgersi ad un pubblico ampio ed eterogeneo”.

Onorata Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery: