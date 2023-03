Viva Rai 2: Giorgia Meloni al telefono con Fiorello

Una ‘imitatrice’ di Giorgia Meloni al telefono con Fiorello: talmente perfetta l’imitazione da non poter che essere l’originale…

Un inizio di settimana ‘scoppiettante’ per Fiorello a Viva Rai 2: nel corso della puntata di oggi, lunedì 20 marzo, Fiorello fa conoscere al pubblico ‘Giorgia’, una perfetta imitatrice della Meloni conosciuta per caso la sera prima a cena.

Non ci vuole molto a capire che dall’altro capo del filo c’è davvero Giorgia Meloni, al telefono in diretta con Fiorello intorno alle 7.40 del mattino: il ruolo rivestito è quello di ‘imitatrice’ della Premier. Una imitazione talmente perfetta da non uscire mai dal personaggio, come fa notare Biggio in diretta.

Tra vecchi cavalli di battaglia, nuove performance pubbliche (come quelle all’assemblea della CGIL) e battute sulle preferenze politiche, l’intervento della ‘imitatrice’ Giorgia Meloni dura qualche minuto. E potrebbe non essere l’ultima volta.