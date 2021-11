Il coming out di Vincenzo Spadafora a Che Tempo Che Fa

Vincenzo Spadafora parla del coming-out fatto nelle pagine del suo ultimo libro “Senza riserve. In politica e nella vita” nell’intervista rilaciata a Che Tempo Che Fa domenica 7 novembre 2021. Un momento intenso, segnato dalla commozione dell’onorevole del M5S, già sottosegretario alle Pari Opportunità e poi Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, che

Vincenzo Spadafora parla del coming-out fatto nelle pagine del suo ultimo libro “Senza riserve. In politica e nella vita” nell’intervista rilaciata a Che Tempo Che Fa domenica 7 novembre 2021. Un momento intenso, segnato dalla commozione dell’onorevole del M5S, già sottosegretario alle Pari Opportunità e poi Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, che ha spiegato le ragioni di questo coming out.