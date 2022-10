Vincenzo Malinconico, prima puntata: la telefonata

Vincenzo deve andare in Procura perché è stato nominato difensore d’ufficio

Una scena dalla prima puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, in onda giovedì 20 ottobre 2022 su Raiuno. Vincenzo (Massimiliano Gallo) riceve una telefonata dalla Procura per difendere d’ufficio una persona: deve così armarsi del Codice Penale, che non apre da tempo.