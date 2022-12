Vernice sulla facciata del Teatro alla Scala, le immagini da Viva Rai 2 del 7 dicembre 2022

Dalla terza puntata di Viva Rai 2 l’influencer Gabriele Vagnato coglie la notizia e la racconta live a Fiorello.

Durante la diretta di Viva Rai 2 in onda mercoledì 7 dicembre 2022 su Rai 2, l’inviato Gabriele Vagnato coglie in presa diretta la protesta degli ambientalisti al Teatro alla Scala di Milano nel giorno della ‘prima’. Un gruppo di cinque ragazzi lancia vernice contro la facciata del teatro, il TikToker mostra le immagini in tempo reale.

