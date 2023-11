Durante la presentazione di Unwanted – Ostaggi del mare abbiamo intervistato Marco Bocci, interprete del capitano Benedetti, e Dada Bozela che interpreta Tareq. Non essendoci i sottotitoli delle risposte di Bozela, vi lasciamo qui il testo con le sue risposte.

“Per prima cosa voglio ringraziare Dio per questa opportunità e tutti quelli che mi hanno scelto per il ruolo” ci ha raccontato parlando del suo ruolo e di come è entrato nei panni di Tareq. “Non è facile dire come ho affrontato il personaggio. Credo che per me era fondamentale non pensare a quanto tutto fosse importante, alle persone coinvolte, al tema così significativo. Era una grande sfida, siamo stati come una squadra di calcio. Oliver Hirschbiegel, ci ha guidato bene attraverso tutta la serie, eravamo una grande squadra e avevamo un ottimo leader“.

“Se devo essere onesto non ho letto la sceneggiatura” ha aggiunto Dada Bozela alla domanda se ci fosse qualcosa che lo avesse particolarmente colpito leggendola. “Ho avuto un incontro via zoom con Oliver Hirschbiegel,, abbiamo parlato del personaggio e del perché mi voleva per il ruolo di Tareq. Quando è un progetto così importante non vuoi fallire, volevo capire perché fossi la persona giusta, quello che potevo portare alla serie. All’inizio avevo un po’ paura, non sapevo se potessi davvero farlo, se dovessi farlo, era una sfida interpretare questo ruolo. Alla fine il mio agente mi ha detto, vai tranquillo abbiamo letto la sceneggiatura per te“.