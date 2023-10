Il trailer di Unwanted -Ostaggi del mare, la nuova serie Sky

Una nave da crociera salva un gruppo di migranti: comincia così la nuova serie thriller di Sky e NOW

Il trailer di Unwanted-Ostaggi del mare, nuova serie Sky disponibile su Sky Atlantic ed in streaming su NOW da venerdì 3 novembre 2023. Tratto dal libro inchiesta “Bilal” di Fabrizio Gatti (edito da La nave di Teseo), scritta da Stefano Bises e diretta da Oliver Hirschbiegel, la serie tv in otto episodi racconta il salvataggio di ventotto migranti diretti verso l’Italia dall’Orizzonte, una nave da crociera.

Quando i migranti scoprono che la nave non è diretta in Italia, sale la tensione a bordo. Nel cast della serie, prodotta da Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Productios, numerosi attori italiani e internazionali, tra cui Marco Bocci, Jessica Schwart, Dada Bozela, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Denise Capezza e Marco Palvetti.