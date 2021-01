Una scena di Tana libera tutti, da I Delitti del Barlume 2021

La Fusco è costretta a causa, in isolamento domiciliare, ma deve lavorare

Una scena tratta da “Tana libera tutti”, secondo ed ultimo episodio de I Delitti del Barlume 2021, la serie tv Sky Original in onda su Sky Cinema Uno ed in streaming su Now Tv il 18 gennaio 2021. Nella scena, Massimo (Filippo Timi) videochiama la Fusco (Lucia Mascino), che lo aggiorna sulla sua condizione da isolata causa Covid-19.