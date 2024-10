Una giornata Particolare 2024: anteprima prima puntata su Hitler e Mussolini (video)

La clip in anteprima della prima puntata di Una giornata particolare, dedicata ad Hitler e Mussolini, in onda stasera su La7

Da stasera, mercoledì 9 ottobre 2024, in prima serata, per dieci puntate, andrà in onda, su La7, la terza stagione di ‘Una giornata particolare’, format originale de La7 prodotto da Stand by me.

Aldo Cazzullo accompagnerà i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale della Storia, un giorno che ha segnato o cambiato il corso degli eventi.

Il giornalista – supportato da due inviati nella “storia”, Claudia Benassi e Raffaele di Placido – attraverserà i luoghi di queste giornate particolari, luoghi meravigliosi e “parlanti” d’Italia e del mondo: dalla Roma barocca di Caravaggio fino dall’architettura razionalista del Foro italico; dal Teatro alla Scala di Milano passando per la Parigi di Caterina de’ Medici, i sassi di Matera dove Pasolini girò Il Vangelo secondo Matteo, la Normandia per lo sbarco degli Alleati, il Parco archeologico di Pompei fino a Istanbul, l’antica Costantinopoli, al centro della scena della storia.

Si parte dal Viaggio di Adolf Hitler in Italia (il 3 maggio 1938) che, dietro la celebrazione dell’amicizia tra Benito Mussolini e il Führer, permetterà di analizzare nel dettaglio il rapporto tra i due dittatori.