Un professore, una scena dalla prima puntata

Il prof. Dante Balestra è appena arrivato al Liceo Da Vinci e cerca di rompere il ghiaccio con la sua nuova classe, dentro cui c’è anche il figlio Simone

Una scena tratta dalla prima puntata di Un professore, la nuova serie tv in onda su Raiuno e su RaiPlay a partire da giovedì 11 novembre 2021. La serie tv, diretta da Alessandro D’Alatri, è il remake della serie spagnola Merlì, andata in onda per tre stagioni su Tv3.