Un amore senza tempo, il trailer

Claire conosce Henry da quando ha sei anni: lui è un viaggiatore nel tempo che le ha detto che nel futuro sarà sua moglie

Il trailer di Un amore senza tempo-The Time Traveler’s Wife, la serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger, in onda su Sky Serie ed in streaming su Now a partire da lunedì 13 giugno 2022.