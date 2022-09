Il teaser trailer di This England, la serie su Sky e NOW

La prima ondata di Covid-19 nel Regno Unito raccontata tramite il punto di vista del Governo allora guidato da Boris Johnson

Il teaser trailer di This England, la nuova serie tv in onda su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW a partire da venerdì 30 settembre 2022, che racconta la prima ondata di Covid-19 in Inghilterra vista tramite gli occhi del Governo di allora, guidato dal Primo Ministro Boris Johnson (Kenneth Branagh).