The Undoing, una scena con Nicole Kidman e Matilda De Angelis

Grace incontra Elena, nuova madre del gruppo da lei frequentato, e le dà qualche consiglio

Una scena da The Undoing-Le verità non dette, la miniserie in onda su Sky Atlantic a partire dall’8 gennaio 2021 ed in streaming su Now Tv, dove si possono trovare tutti gli episodi già in giornata. La scena vede Nicole Kidman e Matilda De Angelis, interpreti rispettivamente di Grace ed Elena, dialogare ad una raccolta fondi per la scuola frequentata dai loro figli.