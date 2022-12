The Net – Gioco di squadra, episodio 1: l’esultanza di Vincenzo

Vincenzo Tessari, figlio del presidente del Toscana Football Club, esulta per la propria squadra

Una scena dall’episodio 1 di The Net – Gioco di squadra, la nuova serie tv in onda su Raidue a partire da martedì 20 dicembre 2022. Vincenzo Tessari (Alberto Paradossi), in campo dopo la partita per la salvezza della sua squadra, il Toscana Football Club, si lascia andare ad un attimo di gioia sotto lo sguardo della giornalista Miriam Martelli (Beatrice Arnera).