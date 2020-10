John Brown fa la sua apparizione nel primo episodio, ed è subito scontro…

Una scena dal primo episodio di The Good Lord Bird, la miniserie in sette episodi in onda dal 7 ottobre 2020 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv, che racconta la storia di John Brown (Ethan Hawke), celebre abolizionista le cui azioni aumentarono le tensioni necessarie allo scoppio della Guerra civile di secessione.