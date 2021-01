TgLa7, Mentana dà il vincitore della Tombola di Propaganda Live

Mentana annuncia in diretta al TgLa7 il vincitore della tombola social di Propaganda Live di Capodanno; un crossover ‘merito’ di Celata.

È Enrico Mentana ad annunciare ufficialmente al TgLa7 il vincitore della Tombola Social di Propaganda Live di Capodanno e lo fa in chiusura dell’edizione delle 20.00 di lunedì 4 gennaio 2021, come del resto promesso nel corso della puntata speciale del 31 dicembre. Il premio principale per il Tombolone, infatti, era la citazione del nome del vincitore da parte del direttorissimo Mentana nel corso dell’edizione principale e Chicco non si è tirato indietro, onorando quanto promesso dal programma.

A ‘mediare’ – almeno stando alle parole del direttore – è stato il fidato Paolo Celata, ospite fisso del programma di Diego Bianchi. Un crossover simpatico, così come simpatica e divertente è stata la Tombolata Social, e nel complesso tutta la puntata speciale di Capodanno che ci si augura resti unica e sola, ma esclusivamente perché vorrebbe dire che il prossimo anno ci si potrà nuovamente assembrare in sicurezza fuori dalla tv.