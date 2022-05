Tailor Made – Chi ha la stoffa?: video intervista a Tommaso Zorzi

La video intervista a Tommaso Zorzi conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa? in onda su Discovery + dal 28 giugno 2022

A margine della conferenza stampa di presentazione, abbiamo incontrato Tommaso Zorzi, padrone di casa di ‘Tailor Made – Chi ha la stoffa?’, il primo talent italiano dedicato al mondo della sartoria,prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, in onda, dal 28 giugno 2022 su Discovery +.