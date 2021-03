Speravo de Morì Prima, Pirlo e Del Piero (veri) guest star della quarta puntata

Il video della telefonata tra Totti, Pirlo e Del Piero della quarta puntata della serie Sky.

Speravo de Morì Prima nella quarta puntata un dubbioso Francesco Totti chiama due vecchi amici che prima di ritirarsi hanno scelto di fare un’ultima stagione all’estero: Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero. Nella scena in anteprima vediamo proprio la video chiamata tra il finto Totti e i veri Del Piero e Pirlo.

La quarta puntata (già disponibile per i clienti extra) è on demand da venerdì 26 marzo mattina su Sky e Now e in onda dalle 21:15 (dopo la terza) su Sky Atlantic, Sky Cinema e Now.