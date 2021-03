Speravo de Morì Prima una scena dal primo episodio (video)

Speravo de Morì Prima – La serie su Francesco Totti ecco una scena dal primo episodio della serie su Sky e Now dal 19 marzo, vediamo Francesco Totti incontrare il nuovo allenatore Rudi Garcia con cui c’è subito feeling.

In questo episodio vediamo l’infortunio di Totti durante Roma – Carpi e il cambio in panchina tra Garcia e Spalletti, dopo la sintonia con il primo, Francesco ritroverà anche quella familiarità con il vecchio allenatore con cui tanto ha condiviso? In realtà Luciano Spalletti è diverso, più duro, distaccato, prova a fargli capire che non è più “un pupone”. Mamma Fiorella è preoccupata come Ilary, sebbene quest’ultima non lo dia a vedere.