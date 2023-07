L’intervista deepfake di Sky TG24 a John Fitzgerald Kennedy

Sky TG24 sensibilizza sui temi dell’informazione e della libertà nell’epoca dell’AI generativa con un’intervista a JFK: il video

L’immagine di John Fitzgerald Kennedy ricreata dall’AI con la tecnologia deepfake e con la personalità ‘disegnata’ da ChatGPT: il Presidente USA ucciso a Dallas nel 1963 torna in tv per rispondere alle domande di Sarah Varetto nello speciale Trappole virtuali e libertà digitale, in onda sabato 15 luglio alle 18.30 e in replica domenica 16 luglio alle 21.

Di seguito un estratto dell’intervista ‘fake’ al Presidente Kennedy, tra storia e attualità.