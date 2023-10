Un nuovo canale che nasce dalla collaborazione con A+E Networks Italia

Il video di presentazione di Sky Crime, nuovo canale che da mercoledì 1° novembre 2023 prenderà il post di Crime+Investigation, al canale 116 di Sky, al canale 113 di Sky Glass, on demand su Sky Go ed in streaming su NOW. Il palinsesto proporrà speciali, docu-film e programmi incentrati sui più famosi casi di cronaca italiani ed internazionali.