SIC, il teaser del doc Sky su Marco Simoncelli

Il teaser del docufilm SIC, una produzione Sky Original a 10 anni dalla morte di Marco Simoncelli nel GP della Malesia 2011.

Il teaser di SIC, il docufilm diretto da Alice Filippi e prodotto da da Sky, Fremantle Italy e Mowe distribuito in anteprima al cinema il 28 e il 29 dicembre da Nexo Digital. Un titolo Sky Original che racconta la parabola umana e sportiva di Marco Simoncelli, che fin da piccolo sognava di diventare World Champion di motociclismo e che corona il suo sogno nel 2008 nella classe 125 trionfando sul circuito di Sepang, in Malesia. Lo stesso circuito sul quale tre anni dopo, il 23 ottobre 2011, il SIC avrebbe perso la vita in un incidente a dir poco sfortunato e fatale che non gli ha lasciato scampo. Si racconta qui, però, il percorso faticoso, emotivamente e fisicamente, che lo ha portato a essere il campione che abbiamo conosciuto.

SIC è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission. È distribuito al cinema in collaborazione con il media partner Radio Deejay.