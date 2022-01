SIC, una clip del documentario Sky su Marco Simoncelli

Una clip del docufilm SIC, in onda nel prime time di Sky Documentaries nel giorno del 35° compleanno di Marco Simoncelli.

Arriva su Sky Documentaries il docufilm SIC, il racconto della vita e della carriera di Marco Simoncelli già presentato al cinema nel decimo anniversario della sua morte e ora in tv in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il suo 35esimo compleanno. Andrà in onda in prima serata il 20 gennaio, alle 21.15, on demand e in streaming anche su NOW Tv.

Il doc SIC, diretto da Alice Filippi e prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, si presenta come un racconto corale sull’uomo e sul pilota romagnolo, raccontato da chi gli ha voluto bene, dentro e fuori dal paddock. Ci sono le persone a lui più care, come il padre Paolo e la fidanzata Kate, e i tanti che sono stati parte della sua famiglia gara dopo gara, come i compagni di squadra e i rivali, i tecnici e i meccanici che lo hanno accompagnato nella sua florida carriera. Un incidente drammatico sul circuito di Sepang in Malesia ha messo fine alla sua giovanissima vita e a una carriera che sembrava seguire le orme di uno dei suoi idoli, il conterraneo Valentino Rossi, che ne ricorda abilità, energia e voglia di vivere.