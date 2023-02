Sei donne – Il mistero di Leila, prima puntata: Anna ed Emanuele

Il Pm Anna Conti è ossessionata dal caso della scomparsa di Leila: Emanuela, appena giunto a Taranto, se ne rende conto

Una scena tratta dal primo episodio di Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova fiction in onda su Raiuno e disponibile su RaiPlay a partire da martedì 28 febbraio 2023. Nella scena, il Pm Anna Conti (Maya Sansa) dà disposizioni all’Ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vasallo), da poco giunto a Taranto dalla Sicilia. Tra i due, inizialmente, non scorre buon sangue: Emanuele non sopporta il carattere duro ed apparentemente freddo di Anna.