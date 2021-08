Scene da un matrimonio, il trailer della serie tv

La serie tv seguiràil rapporto tra Jonathan e Mira, coppia apparentemente felice ma in crisi

Il trailer della serie tv Scene da un matrimonio, remake del capolavoro di Ingmar Bergman del 1973, con Oscar Isaac e Jessica Chastain, scritto e diretto da Hagai Levi (In Treatment e The Affair). In Italia la miniserie andrà in onda su Sky ed in streaming su Now a partire dal 20 settembre 2021, dopo la presentazione in anteprima al 78esimo Festival del Cinema di Venezia il 4 settembre.