Scene da un matrimonio, il promo

Il primo promo del reboot di Scene di un matrimonio, con Anna Tatangelo pronta al debutto nelle domeniche di settembre su Canale 5.

“Il matrimonio, sogno di due persone che si amano. Storie ed emozioni tutte da raccontare. E’ arrivato il momento di ricominciare a festeggiare. Io sono stata invitata, e voi con me”

dice Anna Tatangelo, mentre come colonna sonora passa “When you say Nothing at All” di Ronan Keating, brano simbolo di un grande classico della commedia romantica come Notting Hill – il che sembra una dichiarazione di intenti anche per lo stile del racconto. Ma, a memoria, è anche l’accompagnamento del ciclo estivo di film tv di Canale 5 “Tante storie”: e anche questo può dirsi un ‘gancio narrativo’ considerata la rete di messa in onda. Perché nulla in tv è lasciato al caso…