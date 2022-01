In vista del Festival di Sanremo 2022, arriva un desiderio. E’ ciò che esce da un’intervista di Manuela Villa rilasciata all’agenzia stampa AdnKronos. La cantante e attrice desidera un omaggio a suo padre Claudio Villa dal Teatro Ariston. Un’occasione per ricordare l’uomo e l’artista scomparso 35 anni fa, il 7 febbraio 1987.

Quella sera, poco prima della proclamazione dei vittoriosi Morandi/Ruggeri e Tozzi con Si può dare di più, un attonito Pippo Baudo diede notizia della morte di Claudio Villa all’età di 61 anni:

Fu seguito da un applauso lungo scrosciante di tutto il pubblico, in platea e in galleria. Il ricordo degli attimi in cui Manuela Villa seppe della scomparsa di suo padre:

In quel momento, io ero al lavoro in un locale e si sparse subito la voce che era morto Claudio Villa. Non volevo crederci, pensavo a una falsa notizia o a uno scherzo macabro, aveva solo 61 anni… E’ stato un colpo duro, un dramma per me, per mia madre, per tutti